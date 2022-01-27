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    Fenerbahçeli genç yüzücülere karda şok programı

    Yüksek irtifa kampında antrenman yapan Fenerbahçe'nin genç takım yüzücüleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu karlı zeminde saniyelerce kulaç atıyor.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 11:08
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    Fenerbahçeli genç yüzücülere karda şok programı

    Mart ayında Edirne'de düzenlenecek Edirne-Cup Turnuvası'nda milli forma mücadelesi verecek Fenerbahçeli yüzücüler, 15 Ocak'ta Erzurum'da yüksek irtifa kampına başladı.

    Antrenör Mesut Erdoğan yönetimindeki 7 kız, 4 erkek olmak üzere 11 yüzücü, Palandöken ilçesindeki Olimpik Havuz'da günde çift antrenman yapıyor.

    -12 DERECE KARDA ŞOK UYGULAMASI

    4,5 saat yüzüp 1,5 saat de karada çalışan sporcuların kas ve eklemlerinde meydana gelebilecek ödem ile yorgunlukları gidermek için havuzun önündeki karlı zeminde şok programı uygulanıyor. Yüzme antrenmanı sonrası sporcular, mayolarıyla karlı zeminde kulaç çalışması yapıyor.

    Fenerbahçeli genç yüzücülere karda şok programı ViDEO

    Fenerbahçeli genç yüzücülere karda şok programı #1

    45 SANİYE SÜRÜYOR

    Antrenör Mesut Erdoğan, yoğun geçen antrenmanların ardından sporculara, havuzlarda içi buzla dolu küvetlerde şok programı yapıldığını belirterek, "Erzurum'da böyle bir şoklama küveti olmadığı için karlı zemini tercih ediyoruz. Şok programı, sporcuların kas ve eklemlerini yenileme ve toparlamak için uygulanan yöntemdir. Antrenman sonrası 30 ile 45 saniye arasındaki şok uygulamasında sporcuların kas ve eklemlerindeki toparlanma sürelerini hızlandırıyoruz." dedi.

    Fenerbahçeli genç yüzücülere karda şok programı #2

    Fenerbahçeli genç yüzücülere karda şok programı #3

    Fenerbahçeli genç yüzücülere karda şok programı #4

    Fenerbahçeli genç yüzücülere karda şok programı #5


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