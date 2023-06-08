Festival havasında geçen Bağcılar Kitap Fuarı'na katılım yoğun Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bağcılar Kitap Fuarı sürüyor. Fuarda 58 yayınevi kitaplarını sergilerken tanınmış yazarlar söyleşi yapıyor. Vatandaşlar bir yandan sevdikleri yazarlarla buluşurken çocuklar için de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

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Kitap sevdalıları bu fuarı çok seveceksiniz...

Bağcılar Belediyesi, geçen sene 7'den 70'e tüm kitapseverler için Bağcılar Kitap Fuarı'nı düzenledi.

Vatandaşların beğenisini kazanan fuarın bu yıl da ikincisi organize edildi.

3 Haziran'da başlayan fuar, 58 yayınevine ve birbirinden değerli konuklara ev sahipliği yapıyor.

Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen fuar, diğer kitap fuarlarından ayıran önemli bir özelliğe de sahip.

Geleneksellikten uzak, adeta bir festival havasında...

Bağcılar Kitap Fuarı'nda geleneksellikten uzaklaşıldı ve adeta bir festival havasında organize edildi.

Belediye bünyesinde bulunan bilgi evleri, engelli sarayı, aile, kültür ve sanat merkezlerinin de katkılarıyla yapılan organizasyon, özellikle Bağcılar'da yaşayan vatandaşlara nefes aldırma özelliğine sahip.

Ayrıca fuarın en dikkat çeken noktalarından biri de belediye bünyesindeki eğitim ve sanat merkezlerinin bizzat katkı sağlaması.

Çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor

Peki adeta bir festival havasında geçen Bağcılar Kitap Fuarı'nda neler oluyor gelin bir göz atalım...

Her iki saatte bir çocuklar için düzenlenen edebiyat, yazı, kitap kapağı tasarımı ile ilgili atölyeler fuarın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri.

Aktiviteler belediye bünyesinde bulunan bilgi evleri tarafından gerçekleştirilirken, fuarda rağbet gören bir diğer etkinlik ise uygun fiyatlı yiyecek ve el işleri standları.

Kadınlar da unutulmadı

Bu faaliyet ise yine belediyenin kadın merkezlerinde gastronomi eğitimi alan kadınlar tarafından üretiliyor ve halkla buluşuyor.

Fuarda ayrıca konser ve halk oyunları gösterileri ile sıkça karşılaşmak da mümkün...

Yine Bağcılar Belediyesi'nin engelli sarayında eğitim alan özel gereksinimli Bağcılar sakinleri, konserlerle ve halk oyunlarıyla katılımcıların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Ödüllü sporcular branşlarını tanıtıyor

Bunun yanı sıra belediye bünyesindeki ödüllü sporcular, temsil ettikleri sporların tanıtımını gerçekleştiriyorlar.

Alandaki diğer müzik etkinlikleri ise yine semtte bulunan okul öğrencilerinin katkıları ile gerçekleşiyor.

İlçede bulunan Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri alanda konserler veriyor, Bağcılar Anadolu Lisesi öğrencileri ise bando takımı ile festivale renk katıyor.

Öncelik öğrencilerde

Peki öncelikle kim bu fuarın ziyaretçileri?

Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçe genelinde bulunan 167 bin öğrenciye fuarda harcamaları için 5 milyon değerinde çek hediye etti.

Öğrencilere çek hediye eden Başkan Özdemir, fuara ilk önce öğrencileri beklediklerinin altını çiziyor.

Tamamen yerelliğin ön plana çıkarılıp, ilçede yaşayan herkesin kendinden bir şey kattığı Bağcılar Kitap Fuarı, bütün İstanbulluları bekliyor!