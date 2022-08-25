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- Fethiye’de 92 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye’de 92 düzensiz göçmen yakalandı
- 25.08.2022 - 12:52
- Güncelleme : 25.08.2022 - 13:10
Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Bu kapsamda yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek Göç İdaresi'ne gönderiliyor.
Son olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinde ekipler, yasa dışı düzensiz göçmen kaçırılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
3 minibüs ve bir otomobil durduruldu
Koordineli olarak operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı, şüpheli 3 minibüsü ve bir otomobili durdurdu.
92 düzensiz göçmen tespit edildi
Araçlarda 79 Suriye, 10 Filistin ve 3 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 92 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.
Organizatörler gözaltına alındı
İHA'nın aktarımına göre; organizatör olduğu tespit edilen H.R.M, M.M, M.E, R.C. ve M.B.M. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.