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Fethiye’de 92 düzensiz göçmen yakalandı

Fethiye’de 92 düzensiz göçmen yakalandı

Bölgede ihbar üzerine harekete geçen ekipler durdurdukları 3 minibüs ve bir otomobilde 92 düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken organizatörler ise gözaltına alındı.