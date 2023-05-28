Fethiye'de Yörük kıyafeti ile oy kullanan vatandaş ilgi odağı oldu 13. Cumhurbaşkanı'nın belli olacağı seçim için sandığa gelenler renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor.

AA

Türkiye’deki 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek.

Muğla'da Fethiye ilçesinde de bir kişi oy kullanmaya Yörük kıyafetiyle gelerek, renkli görüştüler oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yöresel Yörük kıyafetiyle oy kullanan Oktay Durukan büyük ilgi gördü.

Kaymakam Mustafa Karslıoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleriyle gelen Durukan'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Durukan, 1248 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Vatandaşlar fotoğraf çektirdi

Bazı vatandaşların ise Durukan ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

"Tarihi Yörük elbisesiyle oyumu kullandım"

Türkiye'nin 100. yılında seçime gittiğini belirten Durukan, "Ben de tarihi Yörük elbisesiyle oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun." dedi.