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    FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’da yakalandı

    Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
    • İHA
    • 06.02.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 13:16
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    FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’da yakalandı

    Antalya Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında kesinleşmiş 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezası verilen FETÖ firarisi komiser A.A.’nın Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geldiği yönünde bilgi alan Muratlı Karakol Komutanlığı ekipleri, fiziki takip başlattı.

    Şahsın kırsaldaki bir eve gelmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda A.A. isimli şahıs yakalandı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, buradan da Şanlıurfa Cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    FETÖ firarisi komiser Şanlıurfa’da yakalandı #1


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