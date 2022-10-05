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    FETÖ'cü eski binbaşı İstanbul'da yakalandı

    Ordudan ihraç edildiği zamandan bu yana aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski binbaşı G.S.'nin İstanbul'da saklandığı eve operasyon düzenlendi.
    • 05.10.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:06
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    FETÖ'cü eski binbaşı İstanbul'da yakalandı

    Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi sürüyor.

    Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

    Operasyon düzenlendi

    Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan binbaşı G.S. isimli şüphelinin izini sürdü.

    Yapılan araştırmalarda İstanbul'da tespit edilen G.S.'nin evine operasyon düzenlendi.

    FETÖ cü eski binbaşı İstanbul da yakalandı #1

    Evinde yüklü miktarda para bulundu

    Burada yakalanan örgüt mensubu ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Öte yandan evde incelemeler yapan ekipler, 10 bin euro, 12 bin 440 dolar, 10 bin 870 Sterlin, çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

    FETÖ'cü eski binbaşı İstanbul'da yakalandı VİDEO

    FETÖ cü eski binbaşı İstanbul da yakalandı #2

    FETÖ cü eski binbaşı İstanbul da yakalandı #3


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