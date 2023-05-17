FETÖ'den tutuklu Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik: Erdoğan'a oy verenleri yakacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenmesinin ardından, hazmedemeyen bazı kesimler, nefret söylemlerine devam ediyor. Bunlardan birisi olan FETÖ'den tutuklu Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik; Erdoğan'a, seçmenine ve depremzedelere hakaretler yağdırdı.

14 Mayıs seçimleri geride kaldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisini ise hazmedeyenler var. Bunlardan birisi de FETÖ'den tutuklu Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik.

Çepik, sosyal medya hesabından nefret dolu bir video yayınladı. Malta'da yaşayan Çepik; Erdoğan'a, seçmenine ve depremzedelere hakaret etti.

FETÖ'den tutuklu Şaban Çepik'in kızının açıkca Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ise Muharrem İnce'ye dair "haklıymış" sözlerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Nefret kustu

FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski yabancı diller bölüm başkanı Şaban Çepik'in kızı Şerife Nur Çepik, Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Partililere küfrederek oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

Deprem bölgesindeki vatandaşları Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle toplayıp yakmak istediğini söyleyen Şerife Nur Çepik, kendisine yanıt veren depremzedelere hakaret etmeyi sürdürdü.

"Arkadaşlar Tayyipçi arkadaşlarım varsa lütfen beni takipten çıksınlar. Tayyip'e oy atmış herhangi bir kişi. Lütfen takipçi sayım yarıya insin. Bu kadar aptal ve bağnaz insanla aynı yerde kalamayacağım ben gerçekten. Aynı fikirleri ya da aynı şeyleri paylaşamayacağım. Çok iğrençsiniz, midemi bulandırıyorsunuz. Bu kadar salak bu kadar aptal bir yaşamadığım için de şu an çok mutluyum.

Gerçekten herhalde şu an Türkiye'de olsam kafayı falan tırlatırdım. Yani baktıkça insanlara acaba bu mu verdi, acaba bu mu verdi? Rezilsiniz ya. Bizi bu kadar rezil hale sokan, bizi mahveden, bizim ağzımıza.... Bu adamı tekrardan başımıza getiriyorsunuz ya, rezilsiniz. Midem bulanıyor hepinizden. Allah'ın belaları. ... çocuğu bu adamlar bakın. Bu adamlar bizim ağzımıza ... Haberiniz yok. Ama var ya gelsin, ikinci turda da gelsin. Göreceğim o zaman belanızı sizin. Göreceğim belanızı nasıl yapıyor göreceğiz. Ama eğer var ya benim başıma bir şey gelsin bu olayla ilgili var ya ben bu sefer...

Ailen öldü enkaz altında sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Sen hala nasıl bu adamı seçebilirsin? Bu adamı seçenler kim abi ya? Toplayıp yakacağım hepsini bir külliyede ya. Ben böyle bir insanım artık. Bundan sonra böyle kardeşim. Bu geri zekalılığa tahamülüm kalmadı benim. sıfır. İyi ki terk ettim ya."