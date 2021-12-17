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    FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Adalet Bakanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21'i görevde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 09:30
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    FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı

    Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi devam ediyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı.

    30 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

    Yapılan soruşturma kapsamında 21'i görevde 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    FETÖ nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı #1

    FETÖ nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı #2

    FETÖ nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı #3

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