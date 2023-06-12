FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanmasına Ankara merkezli 8 ilde operasyon Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adalet teşkilatı yapılanması soruşturması kapsamında 6'sı görevde, 20'si özel sektör çalışanı ve biri de istifa eden olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin örgüt üyelerini kamu kurumlarına yerleştirdikleri tespit edildi.

Çalışmalar sürüyor

Öte yandan FETÖ/PDY'nin kamu gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonların 3'üncü dalgasında şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.