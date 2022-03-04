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    FETÖ’nün görevden ihraç zabıt katibi, Samsun’da yakalandı

    FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen zabıt katibi R.Ş., polis tarafından Samsun’da gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 13:08
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    FETÖ’nün görevden ihraç zabıt katibi, Samsun’da yakalandı

    İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…

    Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada Yargıtay Hukuk Dairesinden 2016 yılında ihraç edilen zabit katibi R.Ş. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    İKAMETİNDE GÖZALTINA ALINDI

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesindeki ikametinde yakalanan R.Ş. gözaltına alındı.

    Polisteki işlemleri tamamlanan R.Ş., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

    SEGBİS İLE İFADESİ ALINACAK

    Zanlının, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun Adliyesi'nden İstanbul Adliyesi'ne bağlanarak ilgili savcılık ve mahkemece ifadesinin alınacağı öğrenildi.

    FETÖ’nün görevden ihraç zabıt katibi, Samsun’da yakalandı #1


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