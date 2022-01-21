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    FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına operasyon

    Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmaya yönelik 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında, 51 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 21.01.2022 - 09:44
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    FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına operasyon

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Çalışmalar kapsamında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

    78 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

    Emniyetten alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personel/askeri öğrenci oldukları deşifre edilen ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının, haklarında beyan ve teşhisleri bulunan 2'si aktif görevde, 27'si görevden uzaklaştırılmış, 2'si müstafi astsubay, 47'si de askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheli tespit edildi.

    FETÖ nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına operasyon #1

    28 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla şüphelilerden 51'i gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


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