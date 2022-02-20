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    FETÖ'nün 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci, yaşamını yitirdi

    FETÖ'nün 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci, yaşamını yitirdi

    İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağı olan Yusuf Bekmezci (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 20.02.2022 - 08:58
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    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Yusuf Bekmezci 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

    FETÖ'NÜN 'KADİM ABİSİ'

    Bekmezci, örgüt içinde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtildi.

    Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il- bölge- ülke imamlarının dahi üstünde, manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtiliyordu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Bekmezci, 5 Ocak'ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sırasında kalbi durdu.

    Tekrar hayata döndürülen Bekmezci yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci bugün saat 00.50 sıralarında yaşamını yitirdi.

    FETÖ nün kadim abi si Yusuf Bekmezci, yaşamını yitirdi #1

    O SÖZLERİYLE HATIRLANIYOR

    Öte yandan FETÖ'cü Yusuf Bekmezci daha önce, "Fethullah Gülen'i tuttum, çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim.” sözleriyle gündeme gelmişti.

    Yusuf Bekmezci'nin Fetullah Gülen'le ilgili şaşırtan sözleri

    FETÖ nün kadim abi si Yusuf Bekmezci, yaşamını yitirdi #2


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