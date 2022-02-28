FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi Afyonkarahisar'da yakalandı

2017 yılından bu yana hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı. Şahsın cezaevine gönderileceği bildirildi.

FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi, polis ekiplerince Afyonkarahisar’da yakalndı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan 2017 yılında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ örgütünün mütevelli heyeti içerisinde yer alan, KHK kapsamında kapatılan Eşme Körfez Dershanesi'nde sözde mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hükmü bulunan Mehmet T., isimli şahıs Afyonkarahisar’da bulundu.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLECEK

Aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmada, Dinar ilçesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şahısın işlemlerinin ardından Dinar Cezaevine teslim edileceği bildirildi.