Fetullahçı teröristler Fahrettin Altun’u hedef alıyor Almanya'da gözaltına alınan iki Türk gazeteci için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yayınladığı kınama mesajının ardından FETÖ'cüler tehdit savurmaya başladı.

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Almanya terör örgütlerine olan tutumuyla tepki çekmeye devam ediyor.

Son olarak Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan FETÖ'cü Cevheri Güven'in ihbarıyla harekete geçen Alman polisi, Sabah gazetesinin Frankfurt'taki ofisine baskın düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskında, evlerinde bulunan gazetenin Almanya temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay gözaltına alındı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yaşanan olayı kınayan Altun, basın özgürlüğünün ihlal edildiğini vurguladı.

Altun, FETÖ'cülerin hedefi oldu

Ardından Fetullahçı teröristler harekete geçerek Fahrettin Altun'u hedef aldı.

Altun'un paylaşımını alıntılayan teröristlerden biri de Burak Tamtürk oldu.

FETÖ'cü Tamtürk, "Sen de gözaltına alınacaksın Fahrettin, idam cezanı bekleyeceksin. Geberip kurtulmak isteyeceksin ama izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanarak tehdit savurdu.