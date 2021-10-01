Fikirci Bey yazdı: GERÇEKÇİ OL BAŞBAKANLIĞI İSTE

Meral Akşener'in siyasetteki gelecek planlarını değerlendiren Fikirci Bey, ihtimalleri teknik olarak özetliyor.

1960’ların, 70’lerin aklı havada solcularının Che Guavera’ya atfettikleri bir aforizma vardır: “Gerçekçi ol, imkânsızı iste”

Oysa siyasette gerçekçi olmak mümkün olanı hedeflemektir. Bu aforizmanın Türkçesi, “ancak laf yap hiçbir yere varama” demektir ki zaten de varamamışlardır.

Şimdi nereden çıktı bu cümle.

İP Genel Başkanı Sayın Akşener “Ben başbakan olacağım” deyince insanın aklına böyle uçuk aforizmalar geliyor elbette.

Sayın Akşener, 7-8 yaşında olsa ve “Ben büyüyünce başbakan olacağım” dese şu anki iddiasından daha gerçekçi olurdu.

İşin garip yanı Sayın Akşener bunu ilk kez söylemiyor, daha önce de, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden günlerde nereden aklına geldiyse yine “ben başbakan olacağım” cümlesini iki de bir kurar olmuştur. Ve bir de her ne hikmetse “yurtta sulh cihanda sulh” cümlesini telaffuz ederdi. Daha sonra olanları düşününce insan bir an irkilmeden edemiyor. Şimdi yine nereden aklına geldi başbakanlık?

Her akşam televizyonlarda defalarca her türlü seçim sonucu ve olasılıkları tartışılıyor, bir tane de ben başlatmayayım ama gelin Sayın Akşener’in başbakan olma ihtimalini teknik olarak özetleyelim.

Cumhurbaşkanlığı seçimini Millet İttifakı kazanacak (HDP desteklemezse %40’ı bile bulamıyor)

Yeni Cumhurbaşkanı “ben cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanmayacağım, etkisiz eleman olacağım, parlamenter sisteme dönelim” diyecek. (Nefsine bu kadar sahip aday henüz aranıyor)

Millet İttifakı ve onu destekleyenlerin parlamentoda 400 milletvekili olacak (şimdi 190, buna HDP de eklense 255)

Hadi 400 olmadı, en az 360 olacak ki referanduma gidilecek.

Referandumda halk “tamam ben salağım, cumhurbaşkanını ben seçmeyeyim siz seçin” diyecek.

Değişen sistem gereği tekrar genel seçimlere gidilecek.

Sayın Akşener’in partisi buradan birinci parti çıkacak.

Etkisiz eleman yeni Cumhurbaşkanı da hükümet kurma yetkisini Sayın Akşener’e verecek.

Ha, burada bir esneklik var, etkisiz eleman, partisi birinci olmasa da Sayın Akşener’e hükümet kurma görevi verebilir.

Böylece halam amcam olacak.

Sayın Akşener de başbakan olacak.

Peki, bütün bunları her akşam hepimiz söylüyoruz, görüyoruz, biliyoruz da Sayın Akşener bilmiyor mu?

Yoksa Sayın Akşener bizim bilmediğimiz bir şeyi mi biliyor?

Eskiden, yukarıda saydığım yol dışında Sayın Akşener’i başbakan yapacak bir yol daha vardı: Ara rejim

Bugün ara rejim hayali kurmak bile suç.

Herhalde Sayın Akşener de bunu biliyordur ve yukarıda saydığım aşamaları başarı ile geçeceğine inandığını ifade ediyordur.

Yani imkânsızı isteyecek kadar gerçekçidir…