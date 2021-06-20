Filenin Sultanları Brezilya'ya karşı: Türkiye-Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 15. maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar..

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ndeki 14. Maçında Güney Kore ile kozlarını paylaştı.

Güney Kore'yi 3-1 mağlup ederek ligdeki 11. galibiyetini elde eden Sultanlar, "Dörtlü Final"e kalmayı garantiledi. Böylece Türkiye, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

Bu muhteşem performansın ardından gözler, Türkiye-Brezilya karşılaşmasına çevrildi. Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’ndeki 15. maçında Brezilya ile karşılaşacak. Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye-Brezilya maçının tarihi, saati ve yayımlanacağı kanalı sorguluyor.

Peki Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Üst üste üçüncü kez dörtlü finalde mücadele etme hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki on beşinci maçında, 20 Haziran Pazar günü Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları'nın Brezilya ile oynayacağı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve Türkiye'nin yeni spor kanalı trtspor.com.tr'den naklen yayımlanacak.

Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.