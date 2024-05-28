Filenin Sultanları, bussiness class ile dönecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD'ye ekonomi sınıfıyla uçuş yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bussiness class ile döneceklerini açıkladı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Voleybol Kadınlar Millet Ligi 2.etap müsabakaları için Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ekonomi sınıfında uçmuştu.

Bu uçuşa milli voleybolular tepki göstermiş ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmıştı.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir açıklamada bulundu.

Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda soruları cevapladı.

Geç haber verildiği için çözülemedi

Bakan Uraloğlu, 2024 Voleybol Kadınlar Millet Ligi 2.etap müsabakaları için ABD’ye giderken ekonomi sınıfında uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili gelen soru karşısında durumu sosyal mecralardan ve haber kanallarından öğrendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'yla konuştum. Kendisi bana şunu söyledi; ‘Burası Amerika uçuşu ve yaklaşık 13 saatlik bir uçuş. Bize tam 10 gün önceden haber verdiler. 10 gün önce özel bir uçak veya özel bir sefer ilave etmeksizin konuyu çözme şansımız yoktu. Geç haber verildiği için çözemedik.

Bussiness olarak dönüş yapılacak

Türk Hava Yolları’nın Milli takımlar ile yüz binlerce dolarlık sponsorluk anlaşması bulunduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: