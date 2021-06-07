Filenin Sultanları'nın Dominik mücadelesi: Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde 7'de 7 yaptı.

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi’ndeki sekizinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Bir FIVB organizasyonuna tarihinde ilk kez 7 galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu serisini Dominik Cumhuriyeti karşısında da sürdürmek için mücadele edecek.

Bu kapsamda voleybol tutkunları, Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor.

Peki Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında, 7 Haziran Pazartesi günü yani bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak.

Sultanlar, oynadığı ilk 7 karşılaşmada Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada, Almanya, Çin ve Tayland'ı mağlup ederek bir FIVB organizasyonuna ilk kez 7 galibiyetle başladı.

LİG FORMATI

A Milli Takım'ın yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland'ın yer aldığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde takımlar 15'er maç oynayacak.

Yapılan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk 4'te yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2021 Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 24-25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, ilk yılda ikincilik, ikinci yılda dördüncülük elde etmişti.