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    Filistin Devlet Başkanı Ankara'da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 18:47
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    Filistin Devlet Başkanı Ankara'da

    Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

    Mahmud Abbas'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

    Erdoğan ve Mahmud Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

    Filistin Devlet Başkanı Ankara da #1

    16 Türk devletini temsil eden bayrak ve askerler yer aldı

    Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

    İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

    Filistin Devlet Başkanı Ankara'da VİDEO

    Filistin Devlet Başkanı Ankara da #2

    Ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek

    Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas onuruna resmi akşam yemeği verecek.

    Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

    Filistin Devlet Başkanı Ankara da #3

    Filistin Devlet Başkanı Ankara da #4

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