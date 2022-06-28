Finlandiya Cumhurbaşkanı'ndan zirve öncesi açıklama

NATO Liderler Zirvesi öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, "Teröristleri korumakla suçlanmamız son derece yanlış" dedi.

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılma alarmı verdi.

Terör örgütlerinin yuvası olarak bilinen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'den veto yedi.

Türkiye, yıllardır terör belasıyla mücadele verirken, hainlere yuva olan ülkeleri ciddi ifadelerle reddetti. Bu bağlamda Madrid'de NATO Liderler Zirvesi düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İspanya'da düzenlenen zirveye seyahati öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye haklı kararından dönmeyecek

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya konusunda masaya aynı kararlılıkla oturacağını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin hayati çıkarlarını tehdit eden PKK, PYD uzantılarının bu ülkelerde rahatça hareket etmesinden duyduğumuz rahatsızlık ve haklı tutumumuzu bir kez daha muhatapları ile paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı inkar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin ardından, karşı cehpeden de bir açıklama geldi.

Zirve öncesi açıklama yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, 'teröristler' konusunu yalanladı.

"Terör yuvası değiliz"

Sauli Niinistö, "Türkiye ile yürütülen müzakerelerle ilgili kötümser veya iyimser konuşamam. Terörün sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde de ciddi bir sorun olduğunu bugünkü konuşmamda vurgulayacağım.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yı teröristleri korumakla suçlaması son derece yanlış." şeklinde konuştu.

Bir diğer yandan Niinistö, Finlandiya ve Türkiye arasında yürütülen müzakereler sonucunda karşılıklı anlayışın artığını da vurguladı.