Finlandiya ve İsveç, kimseyi iade etmedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği karşılığında verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini ve şimdiye kadar kimseyi iade etmediğini açıkladı.

Terörle mücadelesi 40 yılı aşkındır devam eden Türkiye, İskandinav ülkelerine PKK terör örgütüne sundukları siyasallaşma, finansman ve iletişim alanlarındaki imkan ve destekten ötürü uzunca süredir serzenişte ve ikazda bulunuyor.

Ancak bunun karşılığı bugüne kadar alınamadı.

Türkiye’nin onayını almak için uzun uğraş verildi

Bu ülkeler arasında yer alan İsveç ve Finlandiya, NATO’ya üye olabilmek adına Türkiye’nin de onayını almak için uzun süre uğraştı.

Taahhütler verildi, “teröre destek olunmayacak” dendi.

Taahhütler sonrası onay çıktı

Haziran ayında Madrid’de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi öncesinde yapılan görüşmelerde İsveç ve Finlandiya'nın taahhütleri sonrası Türkiye, bu iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunu destekleme kararı aldı.

İmzalanan muhtırada, İsveç ve Finlandiya'nın, terör örgütü olarak tanınan PKK ile mücadele ve YPG/PYD'ye destek vermeme taahhüdünde bulundukları kaydedildi.

Sözler yerine getirilmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın verdiği sözleri tutmaması halinde, bu iki ülkenin NATO üyeliklerini TBMM'de onaylamayabileceğini uyarısını yaptı.

Bugün de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan flaş bir açıklama geldi.

Bakan Bozdağ, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği karşılığında verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmediğini ve şimdiye kadar kimseyi iade etmediğini açıkladı.