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- Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, gözaltına alındı.
- DHA
- 17.07.2020 - 10:29
Terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesinde de operasyonlarını başarı bir şekilde sürdürüyor...
Bölgenin güvenli olabilmesi için kuş uçurtmayan asker, teröristleri tek tek yakalıyor.
2 TERÖRİST DAHA YAKALANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin daha gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.