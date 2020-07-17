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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı

    Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 10:29
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı

    Terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesinde de operasyonlarını başarı bir şekilde sürdürüyor...

    Bölgenin güvenli olabilmesi için kuş uçurtmayan asker, teröristleri tek tek yakalıyor.

    2 TERÖRİST DAHA YAKALANDI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin daha gözaltına alındığını duyurdu.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist yakalandı #1

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