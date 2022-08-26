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    Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesindeki 6 teröristin ateş vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 26.08.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 14:38
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik yurt içinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi ateş vasıtalarıya etkisiz hale getirdi.

    "Kaçış yok"

    Konuya ilişkin olarak açıklamaya yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haberi, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" ifadeleriyle duyurdu.

    6 terörist öldürüldü

    Açıklamada şu ifadelere verildi:

    "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

    Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist öldürüldü #1


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