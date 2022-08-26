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- Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesindeki 6 teröristin ateş vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 26.08.2022 - 14:31
- Güncelleme : 26.08.2022 - 14:38
Kahraman Mehmetçik yurt içinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.
Son olarak Fırat Kalkanı bölgesinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi ateş vasıtalarıya etkisiz hale getirdi.
"Kaçış yok"
Konuya ilişkin olarak açıklamaya yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haberi, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" ifadeleriyle duyurdu.
6 terörist öldürüldü
Açıklamada şu ifadelere verildi:
"Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"