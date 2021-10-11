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    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi

    Şehit polisler Şahin ve Doğan'ın naaşı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Törenin ardından cenazeler, memleketlerine uğurlandı.
    • AA
    • 11.10.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 12:25
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    Fırat Kalkanı Bölgesi'nde, terör örgütü PKK/PYD'nin alçak saldırısı sonucu özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu.

    Zırhlı araca güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit düşen Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Şahin ve Doğan için Gaziantep'te tören düzenlendi.

    Düzenlenen törene; Şehit Cihat Şahin'in eşi, çocukları Araf Tuğra, Mehmet Batın, annesi Emine, babası Mehmet, Şehit Fatih Doğan'ın eşi, annesi , babası ve  protokol üyeleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

    ŞEHİT POLİSLER İÇİN CENAZE TÖRENİ

    Şehit polislerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omzunda İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

    YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

    Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Cihat Şahin'in cenazesi Elazığ'a, Fatih Doğan'ın cenazesi ise Adıyaman'a gönderildi.

    Törende güçlüklü ayakta duran şehit yakınlarını, silah arkadaşları teselli etti.

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi ViDEO

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #1

    (Cihat Şahin'in çocuğu Mehmet Batın)

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #2

    (Cihat Şahin'in çocuğu Araf Tuğra)

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #3

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #4

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #5

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #6

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #7

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #8

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #9

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #10

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #11

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #12

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #13

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #14

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #15

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #16

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #17

    Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi #18

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