Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi

Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi

Şehit polisler Şahin ve Doğan'ın naaşı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Törenin ardından cenazeler, memleketlerine uğurlandı.

Fırat Kalkanı Bölgesi'nde, terör örgütü PKK/PYD'nin alçak saldırısı sonucu özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu.

Zırhlı araca güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit düşen Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Şahin ve Doğan için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Düzenlenen törene; Şehit Cihat Şahin'in eşi, çocukları Araf Tuğra, Mehmet Batın, annesi Emine, babası Mehmet, Şehit Fatih Doğan'ın eşi, annesi , babası ve protokol üyeleri ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

ŞEHİT POLİSLER İÇİN CENAZE TÖRENİ

Şehit polislerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omzunda İl Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Cihat Şahin'in cenazesi Elazığ'a, Fatih Doğan'ın cenazesi ise Adıyaman'a gönderildi.

Törende güçlüklü ayakta duran şehit yakınlarını, silah arkadaşları teselli etti.

Fırat Kalkanı bölgesinde şehit düşen iki polis için tören düzenlendi ViDEO

(Cihat Şahin'in çocuğu Mehmet Batın)

(Cihat Şahin'in çocuğu Araf Tuğra)

