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    Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 teröristin taciz ateşine karşılık verdi.
    • 08.09.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 13:50
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    Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 2 terörist öldürüldü

    Türk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

    Suriye'nin kuzeyinde görevli olan Mehmetçik, terörle mücadelesinde hız kesmiyor.

    Taciz ateşi açıldı

    Son olarak Kahraman Türk askeri Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan teröristleri hedef aldı.

    Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklama yapıldı.

    "2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 2 terörist öldürüldü #1


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