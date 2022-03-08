Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hâle getirildi.

Kahraman komandolar, saldırı girişiminde bulunan teröristleri bin pişman etti…

Elleri kanlı terör örgütü üyelerinin bu kez hedefinde Fırat Kalkanı bölgesi vardı.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Taciz ateşi açan teröristlere Mehmetçik anında karşılık verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li teröristin komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.