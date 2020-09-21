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- Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü
Bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 21.09.2020 - 11:38
- Güncelleme : 21.09.2020 - 11:38
Türk askerinin, terör ve teröristlerle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığını ve sızma girişiminde bulunulduğunu açıkladı.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Buna karşılık 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.