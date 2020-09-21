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    Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.09.2020 - 11:38
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 11:38
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    Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Türk askerinin, terör ve teröristlerle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığını ve sızma girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

    3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Buna karşılık 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

    Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü #1

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