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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 06.09.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 11:12
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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist öldürüldü

    Türk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

    Güvenlik güçleri tarafından Suriye'deki terör inleri yerle bir ediliyor.

    MSB duyurdu

    Canları uğruna vatanı korumaya devam eden Mehmetçik, son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere engel oldu.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

    7 terörist öldürüldü

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 terörist öldürüldü #1


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