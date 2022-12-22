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    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
    • 22.12.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 11:37
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    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, şehtilerin kanını yerde bırakmıyor.

    Hain terör örgütü PKK'yı bitirmeye kararlı Mehmetçik, başarılı operasyonlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

    PKK'ya nefes alacak alan bırakmayan Türk askeri yeni bir operasyon daha gerçekleştirdi.

    Başarılı operasyonu Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

    "3 terörist etkisiz hale getirildi"

    MSB'dan yapılan açıklamaya göre, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü #1


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