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    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 25.08.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 11:49
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    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, saldırı girişimleri için de tetikte bekliyor.

    8 terörist öldürüldü

    Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı bölgerine taciz ateşi açan 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü #1

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamayı "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor." sözleriyle duyurdu.

    "Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü #2


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