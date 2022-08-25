Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan güvenlik güçleri, saldırı girişimleri için de tetikte bekliyor.

8 terörist öldürüldü

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı bölgerine taciz ateşi açan 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamayı "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor." sözleriyle duyurdu.

"Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!"