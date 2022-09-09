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    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 13:24
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    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

    Sınır içi ve sınır ötesi harekatlarıyla her geçen gün bir başarı daha duyuran kahraman askerler, terörün sonunu getirecek.

    Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'ten bir başarı daha duyurdu.

    Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1


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