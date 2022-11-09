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    Fırıncılar Odası Başkanı'ndan ekmek 7,5 TL olacak iddialarına yanıt

    Fırıncılar Odası Başkanı'ndan ekmek 7,5 TL olacak iddialarına yanıt

    Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, 'İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7.50 TL olacak' iddiasını "gerçek dışı" diyerek yalanladı.
    • 09.11.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:52
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    Ekmek fiyatları, Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası tarafından belirleniyor.

    Konuya ilişkin dün ortaya atılan bir iddia, büyük yankı uyandırdı.

    Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ekmeğe yeni bir zam yapılacağını öne sürdü.

    "Ekmeği 7,5 TL yapacağız"

    Kolivar, "Aybaşını bulmaz ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize bu elektriği ve doğalgazı vermezlerse ekmeği 7,5 TL yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    "Gerçek dışı"

    Olayın ardından Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, aralık ayında ekmeğe zam iddialarına açıklık getirdi.

    Balcı iddiaları yalanlayarak, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin aralıkta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır.

    Aralık ayında ekmek 5 TL'nin üzerinde olmayacak, ocak ayında da kamuoyunda yer aldığı şekilde bir ekmek fiyatı ile karşı karşıya kalmayacağız." şeklinde konuştu.

    Fırıncılar Odası Başkanı ndan ekmek 7,5 TL olacak iddialarına yanıt #1


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