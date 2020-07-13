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    Fırsatçılar, Ayasofya Camisi'nin açılışını da kullanıyor

    Fırsatçılar, Ayasofya Camisi'nin açılışını da kullanıyor

    Ayasofya camisinin açılışını fırsat bilenler, camide namaz turu düzenleyeceklerini paylaştılar.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 02:47
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    Fırsatçılar, Ayasofya Camisi'nin açılışını da kullanıyor

    Geçtiğimiz günlerde Ayasofya statüsü değiştirilerek yeniden camiye dönüştürüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'da cami açılışının 24 Temmuz günü cuma namazı ile yapılacağını duyurmuştu.

    Fırsatçılar, Ayasofya Camisi'nin açılışını da kullanıyor #1

    FIRSATÇILAR TUR DÜZENLEMEYE BAŞLADI BİLE

    Bunu fırsat bilen tur firmaları, Ayasofya'da 24 Temmuz'daki namaz için tur düzenlediklerini paylaşmaya başladılar.

    Namaz için içeriye bin kişiden fazlasının alınmayacağı açıklanmıştı. Tur firmalarının 24 Temmuz'daki cuma namazına bilet sattıkları insanları camiye nasıl sokacağı ise merak konusu.

    Fırsatçılar, Ayasofya Camisi'nin açılışını da kullanıyor #2

    "İLANIMIZI KALDIRDIK"

    T24'ün paylaştığı haberde, Tosya Ekşioğlu firmasının kılınacak ilk namaz için 235 liralık tur düzenleyeceklerini duyurdu.

    Yayınlanan ilan tartışma konusu olunca ismini vermek istemeyen firma yetkilisi "ilanımızı kaldırdık" açıklamasında bulundu

    T24'ün konuyla ilgili ulaştığı ismini vermeyen firma yetkilisi, öyle bir ilanın olmadığını ilanı kaldırdıklarını söyledi.

    Olmayan bir ilanın kaldırılamayacağı sorusu üzerine firma yetkilisi, "Ben size öyle bir ilan var demedim. İlan kaldırıldı" dedi.

    Kaldırıldığı açıklanan ilanda "24 Temmuz 2020 Ayasofya Camii Cuma Namazı Programı; kişi başı 235 lira" bilgisi yer aldı.

    Seyahate katılmak isteyenlerin HES Kodu almaları gerektiğinin bilgisinin de yer aldığı ilanda Ayasofya Camii meydanına hareket saat 11. 15 olarak duyuruldu.

    Fırsatçılar, Ayasofya Camisi'nin açılışını da kullanıyor #3

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