Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 10,5'e yükseltti

Türkiye'nin bu yıl ki büyüme beklentisini yükselten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ekonomik büyüme tahminini yüzde 10,5 olarak açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ülkelerin büyüme oranlarına ilişkin tahminlerini yayınlamaya devam ediyor.

Eylül ayında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9,2 olarak açıklayan Fitch, yeni raporlarını da duyurdu.

Fitch'in yaptığı açıklamada, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 10,5'e çıkarıldığı yer aldı.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA ARTTI

Ülke ekonomisine ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda, Türkiye'nin koronavirüs sürecinde 2020'de gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,8 arttığı bilgisi verildi.

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 10,5'E YÜKSELTTİ

Açıklamalarda ön plana çıkan 2021 büyüme beklentisinde ise yüzde 10,5 büyüme tahmini oranı dikkat çekti.

Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltildiği kaydedildi.

'EMSALLERİNE GÖRE GÜÇLÜ' VURGUSU

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin, emsallerine göre güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ülkede kişi başına düşen milli gelirin dolar bazında 2013'ten bu yana düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.