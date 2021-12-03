Euro
15.5228
0.09%
Dolar
13.7333
0.51%
Altın
780.78
0.22%
Borsa
1.902
1.15%
Bitcoin
786.428
1.49%
BTXN Coin
51.19
2.25%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 10,5'e yükseltti

    Türkiye'nin bu yıl ki büyüme beklentisini yükselten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ekonomik büyüme tahminini yüzde 10,5 olarak açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 10,5'e yükseltti

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ülkelerin büyüme oranlarına ilişkin tahminlerini yayınlamaya devam ediyor.

    Eylül ayında Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9,2 olarak açıklayan Fitch, yeni raporlarını da duyurdu.

    Fitch'in yaptığı açıklamada, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 10,5'e çıkarıldığı yer aldı.

    KORONAVİRÜS SÜRECİNDE GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA ARTTI

    Ülke ekonomisine ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda, Türkiye'nin koronavirüs sürecinde 2020'de gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 1,8 arttığı bilgisi verildi.

    Fitch, Türkiye nin büyüme beklentisini yüzde 10,5 e yükseltti #1

    BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 10,5'E YÜKSELTTİ

    Açıklamalarda ön plana çıkan 2021 büyüme beklentisinde ise yüzde 10,5 büyüme tahmini oranı dikkat çekti.

    Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltildiği kaydedildi.

    Fitch, Türkiye nin büyüme beklentisini yüzde 10,5 e yükseltti #2

    'EMSALLERİNE GÖRE GÜÇLÜ' VURGUSU

    Türkiye'nin ekonomik büyümesinin, emsallerine göre güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ülkede kişi başına düşen milli gelirin dolar bazında 2013'ten bu yana düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi.

    Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir