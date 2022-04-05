Fransa, Türkiye'yi turuncu listeden çıkarttı

Türkiye, turuncu ülkeler listesinden çıkarılarak yeşil ülkeler listesine alındı.

Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu, Fransa’nın Türkiye’yi, koronavirüsü engellemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği turuncu ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya konulan seyahat kısıtlamaları 31 Mart'ta güncellendi.

Turuncu ülkeler listesinden çıkarılan Türkiye, yeşil ülkeler listesine alındı.

Açıklamada, Fransa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde yolcuların, Dünya Sağlık Örgütü'nün veya Türkiye'nin acil kullanım onayı verdiği aşılardan en az iki doz yaptırdıklarını ve son dozdan itibaren en az 14 gün geçtiğinin belgelenmesi gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE’YE SEYAHAT KOŞULLARI

Son 72 saat içinde alınan negatif PCR test sonucu, son 48 saat içinde alınan negatif hızlı antijen test sonucu veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz eden yolcuların, herhangi bir kısıtlamaya tabii olmaksızın Türkiye'ye seyahat edebileceği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ FORMU’NU DOLDURMA UYGULAMASINA DA SON VERİLDİ

Açıklamada, bunların dışında herhangi belge ibrazı veya form doldurulmasına gerek bulunmadığı, Türkiye'ye girişte Türkiye'ye Giriş Formu’nu doldurma uygulamasına da son verildiği kaydedildi.

TÜRKİYE’DEN FRANSA’YA SEYAHAT KOŞULLARI

Avrupa İlaç Ajansı'nın onay verdiği aşılarla tam aşılandığını belgeleyen, son 72 saat içinde alınmış negatif PCR veya son 48 saat içinde alınan negatif hızlı antijen test sonuçlarından birini veya ilk PCR veya hızlı antijen pozitif test sonucunun 11. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz eden yolcuların herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Türkiye'den Fransa'ya seyahat edebileceği aktarıldı.

HATIRLATMA DOZU VURGUSU

Öte yandan açıklamada, tam aşılı kabul edilen yolcuların son doz aşılarını takip eden 9 ay içinde hatırlatma dozu yaptırmış olmaları gerektiği belirtildi. Aksi takdirde, tam aşılı statüleri geçersiz sayılarak Fransa'ya girişlerinin reddedilebileceği, 12 yaş altındaki yolcuların bu uygulamalardan muaf olduğu belirtildi.

SEYAHAT İÇİN ZORUNLU NEDEN GÖSTERME UYGULAMASI SONA ERDİ

Açıklamada, yeşil ülkeler listesinde bulunan Türkiye'den Fransa'ya seyahatlerde zorunlu bir neden gösterilme uygulamasının son bulduğu kaydedildi.