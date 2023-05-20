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28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde heyecan bir kez daha arttı.
Yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında bugün itibarıyla oy verme işlemi başladı.
Bu kapsamda binlerce Türk vatandaşı, kararını sandığa yansıttı.
Fransa'da oy heyecanı
Bir oy verme işlemi de Fransa'da gerçekleşti.
Buradaki AK Partili seçmenler, coşku ve heyecanla kararını verdi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Türk vatandaşlarının 2. tur için 'Dombra' eşliğinde oy verdiği görüldü.
Renkli anlar saniye saniye kaydedildi.
İlk turda Erdoğan açık ara önde kazandı
Fransa'da ilk turdaki seçim sonuçları ise şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64.76 oy alırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 33.63 oy aldı.