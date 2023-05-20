Fransa'da gurbetçi seçmenler dombra eşliğinde sandığa gitti 14 Mayıs seçimlerinde Fransa'da sandıklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 64.76 oy çıktı. Bugün ikinci tur için sandığa bir kez daha giden Türk vatandaşlar, büyük coşku yaşadı.

ensonhaber.com 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde heyecan bir kez daha arttı. Yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında bugün itibarıyla oy verme işlemi başladı. Bu kapsamda binlerce Türk vatandaşı, kararını sandığa yansıttı. Fransa'da oy heyecanı Bir oy verme işlemi de Fransa'da gerçekleşti. Buradaki AK Partili seçmenler, coşku ve heyecanla kararını verdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Türk vatandaşlarının 2. tur için 'Dombra' eşliğinde oy verdiği görüldü. Renkli anlar saniye saniye kaydedildi. İlk turda Erdoğan açık ara önde kazandı Fransa'da ilk turdaki seçim sonuçları ise şu şekilde: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 64.76 oy alırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 33.63 oy aldı.