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    Fransa'da toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

    Ülkede vaka sayıları hızla düşmeye devam ederken Sağlık Bakanı Olivier Veran, toplu taşıma araçlarında maske kullanım şartının kaldırıldığını duyurdu. Maske kullanımı hastanelerde devam edecek.
    • 16.05.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 13:19
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    Fransa'da toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı

    Dünya çapında koronavirüs ile mücadeleyle geçen 2 yılın ardından, ülkelerde kısıtlamalar birer birer kalkmaya devam ediyor.

    Fransa'da da koronavirüs vaka sayılarının düşüşe geçtiği saptandı.

    Ülkede toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske kullanma ve aşı belgesi gösterme zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılmıştı.

    Toplu taşımada maske zorunluluğu sona erdi

    Vakalardaki düşüş üzerine geçen hafta Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, bir yeni uygulamanın daha kalktığını açıkladı.

    Fransızların bugün itibarıyla, toplu taşıma araçlarında maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

    Hastane, sağlık kuruluşlarında maske ve sağlık kartı zorunluluğu devam edecek

    Bir diğer yandan hastane ve sağlık kuruluşlarında maske ve sağlık kartı gösterme zorunluluğu devam edecek.


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