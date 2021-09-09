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    Fransa'dan dünya turuna çıkan bisikletli grup, Bayburt'a gitti

    Belirledikleri rotayla birlikte dünya turuna çıkan 6 kişilik Fransız arkadaş grubu, 10 bin kilometre pedal çevirerek Bayburt'a vardı. Fransızlar, Bayburt'u muhteşem bulduklarını söyledi.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 08:57
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    Fransa'dan dünya turuna çıkan bisikletli grup, Bayburt'a gitti

    Fransa'da 6 arkadaş, doğa ve bisiklet tutkusu nedeniyle bisikletle dünya turuna çıkmaya karar verdi.

    Fransızlar, aylar öncesi Avrupa’dan başladıkları turda 10 ülkenin ardından Türkiye’ye geldi.

    Türkiye’nin birçok ilini gezen Fransız bisikletçi grup, 10 bin kilometre pedal çevirdikten sonra Erzincan’a ardından da Bayburt’a vardılar.

    BAYBURT MACERALARINI AKTARDILAR

    Bisikletle kat ettikleri yolları, illeri, doğayı, cep telefonu kameralarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında yorumlarıyla paylaşan Fransız grup, Erzincan’da Karanlık Kanyonu geçip sarp yolları aşarak Bayburt’a ulaştıklarını ifade etti.

    Fransa dan dünya turuna çıkan bisikletli grup, Bayburt a gitti #1

    10 BİN KİLOMETRE YOL KAT ETTİLER

    Bayburt’un Demirözü ilçesi Beşpınar köyü yolu üzerinde İhlas Haber Ajansı ekibine denk gelen Fransız bisikletçi grup, 10 bin kilometre yol kat ettiklerini söyledi.

    Fransa dan dünya turuna çıkan bisikletli grup, Bayburt a gitti #2

    "TÜRKİYE ÇOK GÜZEL, İNSANLARI MİSAFİRPERVER"

    “Kim inanırdı ki? 10 bin kilometre bisiklet sürdük” diyen Fransız gruptan Clémence Antoine, “Bisikletlerle dünya turuna çıktık. 10 bin kilometre sonra Bayburt’a geldik. Buradan sonra Trabzon Of’a, Gürcistan, Ermenistan devam edeceğiz. Türkiye çok güzel insanları misafirperver.” dedi.

    Fransa dan dünya turuna çıkan bisikletli grup, Bayburt a gitti #3

    "PİDE, ADANA KEBAP, LAHMACUN HEPSİ MUHTECEM"

    Bisikletçi Fransızlardan diğer bir kadın ise, “Uzun zamandır hedeflediğimiz bir etap olan İstanbul'a ulaştık. Farklı mahalleleri, güzel camileri ve özellikle iyi yemekleri keşfetmek için orada durduk. Türkiye nefis. Pide, Adana kebap, lahmacun hepsi muhteşem.” diye konuştu.

    Fransa dan dünya turuna çıkan bisikletli grup, Bayburt a gitti #4

    BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER

    Bayburt’un ardından Trabzon’a doğru yol alan Fransız bisikletçi grup dünyanın en tehlikeli yollarından olarak kabul edilen Soğanlı Dağlarındaki Derebaşı virajlarını aşıp burada bol bol fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundular.

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