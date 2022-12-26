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    Fransız Büyükelçi Magro, Dışişleri'ne çağırıldı

    Fransız Büyükelçi Magro, Dışişleri'ne çağırıldı

    Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak Paris'te PKK yandaşlarının ve bazı Fransız vekillerinin olayları kara propagandaya dönüştürmesine tepki iletildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 18:42
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 19:13
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    Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 69 yaşında bir Fransız ırkçı saldırı düzenlemişti.

    3 kişinin öldüğü saldırıdan sonra Fransa başta olmak üzere Avrupa şehirleri karıştı.

    Fransız yetkililerden PKK yandaşlarına destek

    PKK yandaşları sokağa çıkarak vandallığa başladı. Yakıp yıkan PKK yandaşlarında Fransız yetkililer de destek verdi.

    Fransa Ulusal Meclisi Üyesi Sebastien Delogu, PKK paçavraları altında terör yanlıları ile yürüyüşe katıldı.

    Bu olaylar Türkiye karşıtı kara propagandaya dönüştü.

    Fransız Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı

    Bu kapsamda Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

    Büyükelçi Magro'ya, Paris’te 23 Aralık günü bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlattıkları kara propaganda ve Fransa Hükümet yetkilileri ile bazı siyasetçilerinin bu propagandaya alet olmalarından duyulan rahatsızlık dile getirilerek, Türkiye'nin tepkisi vurgulandı.

    Konuya ilişkin tepki ayrıca Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğince de ilgili Fransız makamları nezdinde ifade edildi. Büyükelçi Magro’ya, terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa Hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa’nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklendiği mesajı verildi.

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