Fransız gazeteci: Erdoğan, Akdeniz havzasını fethetmek için savaş filosu kuruyor Fransız gazeteci Laurent Artur du Plessis, "Erdoğan, Akdeniz havzasını fethetmek için savaş filosu kuruyor. Bizim donanmamız ise acınacak halde" dedi.

Türkiye, son yıllarda dış siyaset arenasında oldukça başarılı bir grafik çizmeye başladı.

Güçlü ülkeler arasında yer alan Türkiye, iç işlerine karıştırmayan ve dış siyasette de söz hakkına sahip bir ülke konumuna geldi.

"Mavi Vatan" vurgusunu da sık sık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınırlarının korunma konusunda da hassas davranıyor.

Ayrıca Türkiye, eskisi gibi dışa bağımlı da değil.

Kendi uçağını ve silahlarını yapan Türkiye, alıcısı olan ülkelere de satış yapıyor.

Türkiye'nin bu gücü dış basının da dikkatini çekmiş durumda.

Fransız gazeteci Laurent Artur du Plessis, yaptığı açıklama ile bunu gözler önüne serdi.

Fransız gazeteciden dikkati çeken sözler

Fransız gazeteci Laurent Artur du Plessis, yaptığı açıklamada Türkiye'nin dış siyaset noktasında oynadığı rolü bir kez daha ortaya koydu.

Gazeteci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Erdoğan, Akdeniz havzasını fethetmek için savaş filosu kuruyor. Bizim donanmamız ise acınacak halde."

"Avrupa ülkeleriyle Erdoğan arasında bir çarpışma olacak"