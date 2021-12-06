Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis'te açılış konuşması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kurdaki hareketlenmelerin tek nedeninin faiz olmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunumunu yaptı.

BÜYÜME ORANLARINDAN BEKLENTİ BÜYÜK

Açılış konuşmasında ekonomik aktivitedeki dinamik ve canlı gidişat ile artan ihracat desteğine vurgu yapan Oktay, "Yılın son çeyreğinde de yüksek bir büyüme performansı öngörülmektedir. 2021 yılının tamamında yüzde 10’u aşabilecek düzeyde bir büyüme oranı kaydetmeyi bekliyoruz." dedi.

"REZERVLER 126 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Merkez Bankası'nın rezervlerinin 35 milyar doların üzerinde bir artışla 126 milyar doları aştığı söyleyen Oktay, "Kurlarda son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizine bağlamak son derece yanlıştır. Salgının getirdiği koşullarla birlikte pek çok ülkelerde de politika faizinin enflasyonun altında yer aldığı bir dönemden geçmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Fuat Oktay: Kurlarda yaşanan hareketlenme sadece faize bağlanamaz ViDEO



"PARA BİRİMİMİZ, MANİPÜLATİF ATAKLARA MARUZ KALMAKTA"

Oktay, açıklamalarının devamında şu sözlere yer verdi:

"Son dönemde yaşanan gelişmeleri, doların dünyada güçleniyor olması, para birimimize karşı yapılan manipülatif eylemler çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Dolarda diğer tüm ülke para birimleri karşısında bir yükselme vardır. Bunun üstesinden gelecek olanlar da yine bizleriz. Kur hareketleri ekonominin gerçeklerine uygun değil. Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmaktadır. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de maliyeti artmaktadır.





SEYAHAT GELİRLERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

İşsizlik oranının yüzde 12'ye düşmesi beklenmektedir. 2021 yılı Kasım ayı ihracatımız ile en yüksek aylık ihracat değerine ulaşılmıştır. Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla vermiştir. Küresel salgının etkisiyle 2020 yılı 10 milyar dolara düşen seyahat gelirlerimiz, bu yıl içinde 17 milyar dolarlık OVP hedefinin üstüne çıkmıştır. Önümüzdeki yıl için de seyahat gelirlerindeki artışın devam etmesini hedeflemekteyiz.

Orta Vadeli Program tahminlerine dayalı olarak, 2022 yılında istihdamın 2021 yılına göre 1 milyon 277 bin kişi artması, işsizlik oranın ise yüzde 12’ye gerilemesi beklenmektedir.





"ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞINI TÜM YÖNLERİYLE ELE ALIYORUZ"

Amacımız daha çok üreten, tam bağımsız bir ekonomik yapıyı oturtmaktır. AK Parti'nin Türkiye'ye sağladığı refahı, sürdürülebilir kılacağız. Artık ekonomide de dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Topyekun bağımsız bir ekonomiyi de ülkemize kazandıracağız.

Toplam bütçe dengesine bakıldığında etki sınırlı ve yönetilebilir düzeydedir. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüşken, OVP'de (orta vadeli plan) yüzde 3,5 olarak revize ettiğimiz bu yılı bu oranın altında bir bütçe açığıyla kapatacağız.

Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi fiyatlar genel düzeyinde artışlar görülmektedir. Enflasyon ve hayat pahalılığını tüm yönleriyle ele alıyoruz. Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğalgazda maliyetin 4'te üçünü, elektrikte yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz. Önümüzdeki dönemde fiyatların daha sağlıklı bir zeminde oluşmasına katkı vereceğiz.





YERLİ YATIRIM MESAJI

Üretim, teknoloji, ticaret, eğitim, sağlık ve tarım gibi alanlara özellikle eğiliyoruz. Sanayi üretiminde atılım dönemindeyiz. 20 projeye 2 milyar liralık destek kararı aldık. İthal edilen birçok ürün artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Türkiye'nin Otomobili projesi de emin adımlarla devam ediyor. Şu anda devam eden küresel çip, magnezyum krizini düşündüğümüzde bu tür yerli teknoloji yatırımlarının ne denli önemli olduğu ortadadır.

Son 19 yılda yerli patent başvurusu 20 kat artış gösterdi. Marka başvurularında ise 2011'den bu yana her yıl Avrupa 1.'si konumundayız.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜYLE DÜNYADA 12, AVRUPA’DA 5. SIRADA YER ALMAKTAYIZ"

Üniversitelerime, araştırmacılarımıza, KOBİ’lerimize işçi ve emekçilerimize güveniyoruz. Tüm çalışanların emeğine sahip çıkarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Ulaştırma ve altyapı en başarılı hizmet alanlarından birisidir. Sürekli artan otoyol uzunluğumuz, köprüler, viyadükler ve büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olan limanlarımız sayesinde güvenilir bir üretim güzergahına dönüşmüş durumdayız. Enerjide kendi su, güneş, termal ve kömür kaynaklarımızı en etkin şekilde değerlendirmeye öncelik verdik.

Ülkemiz yenilenebilir enerji kurulu gücüyle dünyada 12., Avrupa’da 5. sırada yer almaktadır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tüm ünitelerinin yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Hidrokarbon aramaları aralıksız devam etmektedir. Yerli ve milli enerji yatırımlarımızla Türkiye’ye güç katmaya devam edeceğiz."