Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Truss ile Külliye'de bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi masadaydı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ankara'ya geldi.

Bakan Truss, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmede bulundu.

Külliye'de İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Truss ile bir araya geldi. Dün akşam yapılan görüşmede, ikili ve çok taraflı düzeyde çeşitli konular ele alındı.

AA'nın haberine göre, Oktay, Truss'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İlişkilerin gelişmesine imkan sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, görüşmenin her alanda ilişkilerin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını vurguladı.

Fuat Oktay, Liz Truss ile görüştü VİDEO

