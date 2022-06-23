Petrol
109.6
-0.41%
Euro
18.2842
0.03%
Dolar
17.3688
0.09%
Altın
1.02
0.42%
Borsa
2551
0.29%
Bitcoin
363.929
1.97%
BTXN Coin
7.81
-3.93%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Fuat Oktay, Liz Truss ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Truss ile Külliye'de bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi masadaydı.
    • 23.06.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fuat Oktay, Liz Truss ile görüştü

    İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ankara'ya geldi.

    Bakan Truss, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmede bulundu.

    Külliye'de İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşme

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Truss ile bir araya geldi. Dün akşam yapılan görüşmede, ikili ve çok taraflı düzeyde çeşitli konular ele alındı.

    AA'nın haberine göre, Oktay, Truss'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    "İlişkilerin gelişmesine imkan sağlayacak"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı, görüşmenin her alanda ilişkilerin daha da gelişmesine imkan sağlayacağını vurguladı.

    Fuat Oktay, Liz Truss ile görüştü VİDEO

    Fuat Oktay, Liz Truss ile görüştü #1

    Fuat Oktay, Liz Truss ile görüştü #2

    Fuat Oktay, Liz Truss ile görüştü #3


    İlginizi Çekebilir

    Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi
    Gündem

    Azerbaycan, yangın söndürme çalışmaları için amfibi uçağı gönderdi

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Serdar Ali Çelikler: Santrfor yoksa İsa Mesih gelse şampiyonluk zor
    Futbol

    Serdar Ali Çelikler: Santrfor yoksa İsa Mesih gelse şampiyonluk zor

    Görüş Bildir