Fuat Oktay'dan 'Kış Kartalı Harekatı' paylaşımı

Hain teröristlere karşı başlatılan "Kış Kartalı Harekatı"nın ardından paylaşım yapan Fuat Oktay, "Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin" sözleriyle askerlerimize seslendi.

Kahraman Türk askerinin terör mücadelesi sürüyor.

Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı gerçekleştirildi.

İNLERİ TEK TEK VURULDU

Harekat kapsamında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alındı.

FUAT OKTAY: EVLATLARIMIZIN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN

Başarılı operasyonların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden Mehmetçik için paylaşım yaptı.

Fuat Oktay, "Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin." ifadelerine yer verdi.