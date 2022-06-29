Fuat Oktay'dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı mezuniyet töreninde "İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende konuşma yapan Fuat Oktay, Kastamonu ve Bartın başta olmak üzere Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek yaraların hızla sarılacağını söyledi.

DHA'nın haberine göre; Oktay, tarihin ilk üniversitelerine ev sahipliği yapmış coğrafyada, geçmişten bugüne ilmin peşinden giden medeniyetin temsilcileri olduklarını belirterek sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Yükseköğretim sistemimizde hep daha iyiyi hedefliyoruz"

"Keyruvan Üniversitesi'nden İznik Medresesi'ne, çağın ötesinde bilim merkezleriyle hakikatin aydınlığı ecdadımız tarafından dünyaya yayılmıştır. Küresel rekabetin oldukça çetin hale geldiği günümüzde; geçmişten, kültür ve bilgi mirasımızdan kopuk olmamız mümkün değildir.

Asırlara sığmayan düşünür İbn Haldun'a göre, eğitim; kültür ve medeniyet değerlerinden kopuk düşünülemez. Geçmişin kıymetinin farkında olarak, nesillerimizi bu bilinçle ve alt yapıyla yetiştirmek durumundayız.

Eğitim ve yükseköğretim vizyonumuz da bu yaklaşımla şekillenmektedir. Üniversiteleri ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırırken, yükseköğretimde ihtisaslaşma ve güçlü akademik performansa özellikle önem veriyoruz.

İstihdam odaklı program seçimi, akademik üretkenlik hedefleri, üniversite-sanayi iş birliğinde yeni modeller, teknoparklar ve dijital imkanlarla yükseköğretim sistemimizde hep daha iyiyi hedefliyoruz."





"1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana Türklere yurt olmuş Kırıkkale'ye nice erenler uğramıştır"



Yükseköğretim kurumlarının; bulundukları şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyacına göre farklı alanlarda gelişen, bölgesel kalkınmaya katkı sunan yapıya sahip olduğunu kaydeden Fuat Oktay, "Kırıkkale Üniversitesi de 30 yıldır Kırıkkale'yle markalaşmış, hem bulunduğu bölgeye hem de çevre illere değer katan bir seviyeye ulaşmıştır.

Böylece Kırıkkale, Anadolu irfanının merkezlerinden biri olma misyonunu devam ettirmektedir. 1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana Türklere yurt olmuş Kırıkkale'ye Kızılırmak boyunca dolaşan nice erenler uğramıştır.

Evliya Çelebi'nin de bir ilim merkezi olarak anlattığı Kırıkkale'de, işte o irfan pınarları; bugün sizlerin ellerinden, kaleminden akmaktadır. Diplomalarınızı elinize alıp, kariyer hayatına adım attığınız andan itibaren de sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanına yayılacaktır." diye konuştu.

"Yeter ki hayal edin"

Üniversiteden mezun olup, hayata atılacak gençlere tavsiyelerde bulunan Oktay, şunları söyledi;

"Yeter ki hayal edin, inanın ve asla vazgeçmeyin. Altını çizerek, özellikle vurgulamak isterim ki başarıyla başarısızlık arasındaki mesafe; potansiyelinizi ortaya çıkarabildiğiniz kadardır.

Bugüne kadar aldığınız eğitim ve kendinize kattıklarınızla bilgi ve birikim oluşturdunuz. Şimdi, potansiyelinizi hayata geçirerek bu bilgi-birikime tecrübeler ekleme zamanıdır.

Potansiyel dediğimiz şey aslında; iradeniz, tutkunuz, kararlılığınız ve başarma azminizdir. Azimle hareket etmedikçe bahaneler bulmak kolaydır; yorgunluk, vakitsizlik, imkansızlık.

Ülkemizin elde ettiği büyük başarılar, böyle kararlılıkla çalışan kahramanların omuzlarında yükselmektedir. Türkiye'nin otomobili TOGG, yerli ve milli uydumuz Türksat 6A, mühimmatıyla birlikte üretilen SİHA'lar, yeni nesil savaş uçağımız ve insansız denizaltımız; sondaj çalışmalarımız ve Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'mizde sizler gibi yetişmiş gençlerin emeği, imzası var.

Unicorn seviyesine ulaşan 6 girişimi hayata geçirenler, milli uzay programımızı uygulayanlar ve Turkovac aşısını üretenler de sizlerin arasından çıktı. Tümünde inanmışlığı, ülkemiz-milletimiz için hayırlı işler yapma azmini, iradesini görebilirsiniz."





"Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Akademisyenlerden özellikle yeni teknolojilerin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları ile bilişim ve tasarıma odaklanmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şu ifadelerle sözlerini noktaladı;

​"Savunma sanayine ev sahipliği yapan ve Başkent'e komşu olan bir şehrimizin üniversitesine yakışan; teknoloji üretimini artırmak olacaktır.

Ülkemizin savunma sanayi alanında yakaladığı teknik beceri ve dinamizmi; otomotiv mühendisliğine, ilaç endüstrisine ve siber güvenlik gibi bilişim alanlarına da yaygınlaştırmayı hep birlikte hedeflemeliyiz.

Savunma sanayinde, yerli ve milli teknolojilerdeki gelişmeler; terörle mücadelede sağladığımız başarıların anahtarı olmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik.

Terörün tüm ülkeler için tehdit oluşturduğunu her zaman ifade ettik ve terörle mücadelede iş birliğine daima açık olduk. NATO müttefiklerimizin, terörü, teröristi ayırmadan; bir müttefike yönelik tehdidin aslında NATO'nun geneline tehdit anlamına geldiğini kabullenmeleri önemlidir.

Bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde dün İsveç ve Finlandiya ile varılan mutabakat, terörle mücadelede konusunda tüm ülkelere örnek olacak bir iş birliği adımıdır. Terörle mücadelemizi sahada ve masada kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."