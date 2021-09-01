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    Fuat Oktay'dan, Türkiye'nin yüzde 21,7 büyümesine vurgu

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, G20'de en büyük ikinci büyümeyi kaydettiklerini söyledi. Oktay, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme vurgusu yaptı.
    • AA
    • 01.09.2021 - 13:05
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    Fuat Oktay'dan, Türkiye'nin yüzde 21,7 büyümesine vurgu

    Türkiye ekonomisi, 2021'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21,7 büyüme kaydetti.

    Ortaya çıkan verilere göre, Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Birleşik Krallık'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

    EKONOMİK GÖRÜNÜM DEĞERLENDİRMESİ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, büyüme rakamlarını değerlendirirken, güçlü ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımlarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

    Sosyal medya hesabından büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı paylaşımda Oktay, şunları ifade etti:

    "EN BÜYÜK İKİNCİ BÜYÜME"

    "G20'de en büyük 2. büyüme yine Türkiye'den... 2021 2. çeyrekte ekonomimiz yüzde 21,7 büyüdü. Sanayimizin ve ihracatımızın büyümedeki etkisini görmek ayrıca memnuniyet verici. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme yaklaşımımız bundan sonra da devam edecek."

    Fuat Oktay dan, Türkiye nin yüzde 21,7 büyümesine vurgu #1

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