G20 Sonuç Bildirgesi yayınladı

Endonezya'daki G20 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, küresel gıda güvenliği için taahhütte bulunuldu.

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

İki günlük zirvenin ardından G20 Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

Zirvede ele alınan başlıklar ve varılan kararlar bu belgede yer aldı.

Tahıl anlaşması

Sonuç Bildirgesi'nde, "Küresel gıda güvenliğine yönelik mevcut gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Özellikle kırılgan ülkelere yönelik acil önlemler almayı taahhüt ediyoruz." denildi.

Türkiye'nin aracılık ettiği tahıl anlaşmasına da bildirgede değinildi.

Belgede, "Türkiye ve BM'nin aracılık ettiği İstanbul Anlaşması'ndan memnunuz. İlgili tarafların, anlaşmayı tam, zamanında ve devam edecek şekilde uygulaması önemli." vurgusu yapıldı.

Nükleer silahların kullanımı

Belgede ayrıca "Nükleer silahların kullanımı kabul edilemez. Çatışmaların barış yoluyla çözümü hayati önemde. Bugünün çağı, savaş çağı olmamalı." ifadeleri kullanıldı.

'G20 bankaları enflasyonu takip ediyor'

Belgede diğer öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“G20 merkez bankaları, amaçlarına uygun şekilde fiyat istikrarını sağlamada güçlü kararlılığa sahip ve enflasyon beklentilerindeki fiyat baskılarını izliyor. Merkez bankaları parasal sıkılaştırmanın hızını, verilere dayalı ve açık şekilde, enflasyon beklentilerinin çıpalandığından emin olarak ayarlamayı sürdürecek."