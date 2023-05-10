Gabar'da askerlik yapan vatandaş Ensonhaber'e konuştu Sokak anketi sırasında mikrofonumuzu uzattığımız bir vatandaş, terörden temizlenerek petrolün bulunduğu Gabar'a önceden 5 bin askerle girilemediğini anlattı.

Özel İçerik

Türkiye adım adım sandığa gidiyor.

Büyük seçimlere 4 gün kala partiler ve cumhurbaşkanı adayları çalışmalarına devam ederken Ensonhaber ekibi de sahada.

Şehir dışında vatandaşlara mikrofon uzatan ekibimiz bu kez İstanbul Ümraniye'deydi.

Sokak anketi esnasında konuşmaya başlayan bir vatandaş, Gabar'da askerlik yaptığı dönemlere değindi.

Terörden temizlenen Gabar'da petrol çıkarılması ile ilgili konuşan vatandaş, "Gabar'a 5 bin askerle çıkamazdık, şimdi petrol çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye oy vereceğini söyleyen genç, vatandaşın röportajını sabote etmeye çalışırken kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

RÖPOTAJI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN