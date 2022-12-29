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    Gaga Bulut yeniden gözaltında

    Sosyal medya platformları tarafından cinsel içerikli videolar yayınlayıp görsellerdeki kişilere şantaj yapan Gaga Bulut, evindeki baskınla gözaltına alındı.
    • 29.12.2022 - 16:19
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    Gaga Bulut yeniden gözaltında

    Sosyal medyadaki Gaga Bulut mahlası ile cinsel içerikli videolar çekip şantaj yapan Bulut Altuğ, emniyet güçlerini yeniden harekete geçirdi.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla toplumun genel ahlakını bozan, "iamgagabulut" adlı Instagram kullanıcısını takibe aldı.

    Çalışmalarını sürdüren ekipler, Bulut Altuğ'un (26) Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığını tespit etti.

    Evine operasyon düzenlendi

    Polis ekipleri, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirmek, Şantaj suçlarından bugün şüpheliye ait adrese operasyon yaptı.

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    500 bin TL değerinde altın ve para

    Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, çelik kasa içerisinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

    Çocukları öpüştürdü

    Öte yandan Bulut Altuğ, 2018 Ekim ayında İzmir’de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest kalmıştı.

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