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    Galata ve Atatürk Köprüsü'nde balık denetimi

    Ekipler tarafından balıkların boy, kilo, tür ve zaman yasağı çizgileri kontrol edildi. Bunun sonucunda 1 kişiye idari para cezası kesildi.
    • 29.12.2022 - 17:53
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    Galata ve Atatürk Köprüsü'nde balık denetimi

    İstanbul’un gözde adreslerinden olan Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü'nde av yasakları çerçevesinde amatör balıkçılara denetim yapıldı.

    İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan denetime; Beyoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

    Boy limitinin altındakiler denize bırakıldı

    Olta ile avlanan balıklar boy, ağırlık, tür ve zaman yasağı açısından kontrol edildi. Boy limiti altında avlanan balıklar denize atıldı.

    1 kişiye ceza

    Amatör olta balıkçılarına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan el broşürleri ve cetveller verilerek, bilinçli amatör avcılık hususunda bilgilendirme yapıldı. Denetimler sonucu 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

    Galata ve Atatürk Köprüsü nde balık denetimi #1

    Galata ve Atatürk Köprüsü nde balık denetimi #2


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