Geçtiğimiz yıl PKK tarafından alıkonularak katledilen 13 Türk vatandaşından şehit polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuz Kaya, oğlunun 6 yıl işkence yapıldıktan sonra öldürülmesine tepki gösterdi.

Hain teröristler 14 Şubat 2021 günü, Gara'da esir tuttukları aralarında polis, asker ve MİT mensuplarının bulunduğu 13 vatandaşı şehit etmişti.

Acılar hafızalardan silinemezken, olayın üzerinden tam 1 yıl geçti.

Evine ateş düşen ailelerden biri ise Kaya Ailesi...

Baba Şehmuz Kaya, polis olan oğlu Vedat'ın 6 yıl boyunca işkence görüp şehit edildiğini anlattı.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Şehit babası, oğlunun 24 Temmuz 2015’te HDP ve PKK’lılar tarafından Lice Abalı’da kaçırıldığını öne sürdü.

Oğlunun Muş’tan Mardin’e geleceğini hatırlatan Kaya, "Her ne kadar benim oğlumsa, devletin de oğludur. Ama maalesef şu anda yok. 24 yaşındaydı, 6 sene işkence göre göre gitti. Vatan sağ olsun.

Gara şehidinin babası: Keşke ilk aldıkları gün şehit olsaydı ViDEO



"BU KADAR İŞKENCE NE, KEŞKE ALINDIĞI GÜN ŞEHİT OLSAYDI"



Ben bir şey demiyorum. Ama keşke ilk alındığı gün şehit edilseydi bu kadar işkence ne demek?

"HDP-PKK BENİM DÜŞMANIMDIR, KÖKÜMÜ KURUTSALAR DA AF YOK"

HDP ile PKK birdir. Kim onlara elini uzatıyorsa benim düşmanımdır. Son ferdim kalana kadar HDP-PKK benim düşmanımdır. İsterse gelsin kökümü kurutsun, af yok. Bende müsamaha yok. Ben ve eşim 520 gün Diyarbakır HDP il binasında evlat nöbetindeydik." dedi.

"OĞLUMU HAMALLIK YAPARAK OKUTMUŞTUM"

Üç tane çocuğunun üniversite okuduğunu belirten Kaya, şu sözlerle devam etti:

"Ben çobanlık yapıyordum. Üç tane çocuğa üniversite okutmak öyle herkesin işi değildir. Hamallık yapıyordum. Oradan gelip çobanlığa gidiyordum. Vedat bana baba ‘ben polisliği seviyorum, polis olmak istiyorum’ dedi. Tamam oğlum benim de çok sevdiğim bir meslek dedim. Yaparsan ben de memnun kalırım.

"ALLAH ALNINA 'ŞEHİTLİK' YAZMIŞ"

Vedat öyle deyince başım üstünde tuttum. Sınava girdi hemen kazandı. Okulu Balıkesir’e çıktı. Tamam dedim Balıkesir’de güvende olur. Orada okudu, okulunu bitirdi. Tayinini İstanbul’a verdi. İstanbul’da görev yaptı. Demek ki Allah onun alın yazısında şehitlik yazmıştı.

"MAAŞINI CEBİNE KOYMAYIP BİZE GÖNDERİYORDU"

Vedat, babasına annesine çok düşkün bir insandı. Aldığı maaşı hep bize gönderiyordu. Onun orada yediği ekmekten biz daha çok yiyorduk. Maaşını cebine koymuyordu. ‘Babam, annem ne istiyorsa ben yemeyeceğim onlara göndereceğim’ diyordu."



